Basf spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Nuovo spunto rialzista per la compagnia chimica , parte del DAX , che guadagna bene e porta a casa un +1,47%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Basf è da comprare ai prezzi attuali pari a 52,43 Euro con stop loss individuato a quota 50,33 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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