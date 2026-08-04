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Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,26%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.822,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,26%
Shanghai porta a casa un calo dello 0,26%, con chiusura a 3.822,28 punti.
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