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Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,59%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.809,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,59%
Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,59% e archivia la seduta a 3.809,66 punti.
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