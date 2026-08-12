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Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,46%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.948,49 punti
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Finanza
12 agosto 2026 - 09.20
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Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,46% e archivia la seduta a 3.948,49 punti.
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