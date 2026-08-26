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Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,27%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 20.109,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,27%
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,27%, che esordisce a 20.109,9 Euro.
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