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Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,16%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 20.056,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,16%
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,16%, che esordisce a 20.056,2 Euro.
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