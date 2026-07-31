Milano 30-lug
52.104 0,00%
Nasdaq 30-lug
28.106 +3,36%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 30-lug
10.897 0,00%
Francoforte 30-lug
25.612 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,11%

Hang Seng a 25.830,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,11%
Indice Hang Seng -0,11% a quota 25.830,58 all'apertura pomeridiana.
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