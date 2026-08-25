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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,11%

Nikkey a 65.598,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,11%
Indice Nikkey +0,11% a quota 65.598,68 all'apertura pomeridiana.
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