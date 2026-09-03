Milano 2-set
51.792 0,00%
Nasdaq 2-set
29.143 +0,23%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 2-set
10.756 0,00%
Francoforte 2-set
25.839 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,2%

Nikkey a 64.455,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,2%
Indice Nikkey +0,2% a quota 64.455,83 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```