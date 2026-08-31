Milano 28-ago
52.616 0,00%
Nasdaq 28-ago
29.433 -0,70%
Dow Jones 28-ago
53.560 -0,02%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 28-ago
26.570 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,57%

Nikkey a 65.361,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,57%
Indice Nikkey -1,57% a quota 65.361,6 all'apertura pomeridiana.
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