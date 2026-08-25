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Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Health Care, che cresce senza forza

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Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Health Care, che cresce senza forza
Il Comparto sanitario dell'Area Euro fa un piccolo salto in avanti dello 0,64%, portandosi a 857,23 punti.
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