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Indicazioni rialziste per Continental

Finanza
Indicazioni rialziste per Continental
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Risultato positivo per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, parte del DAX, che lievita dello 0,99%.


Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Continental presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 69,46 Euro, con stop loss individuato in area 66,03 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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