Indicazioni rialziste per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Risultato positivo per la società che opera nel settore bancario e assicurativo , parte del FTSE MIB , che lievita dell'1,11%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 22,74 Euro, con stop loss calcolato a quota 21,51 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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