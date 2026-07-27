Indicazioni rialziste per Banca Mediolanum
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Risultato positivo per la società che opera nel settore bancario e assicurativo, parte del FTSE MIB, che lievita dell'1,11%.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 22,74 Euro, con stop loss calcolato a quota 21,51 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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