New York: violenta contrazione per Charter Communications

(Teleborsa) - Retrocede molto la società di servizi di comunicazione a banda larga , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,76%.



L'andamento di Charter Communications nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Charter Communications . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 151,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 144,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 141,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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