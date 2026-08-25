New York: nuovo spunto rialzista per Merck
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società chimico-farmaceutica, che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Merck sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 155,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 151,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 159,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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