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New York: nuovo spunto rialzista per Merck

Migliori e peggiori, In breve
New York: nuovo spunto rialzista per Merck
Punta con decisione al rialzo la performance della società chimico-farmaceutica, con una variazione percentuale dell'1,91%.
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