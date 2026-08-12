New York: andamento rialzista per Merck

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società chimico-farmaceutica , che tratta in utile del 2,06% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Merck mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,99%, rispetto a -0,52% dell' indice americano ).





L'esame di breve periodo di Merck classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 134,6 USD e primo supporto individuato a 130,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 139.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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