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New York: scambi negativi per LyondellBasell Industries

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per LyondellBasell Industries
Rosso per la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione, che sta segnando un calo del 3,31%.
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