Milano 17:35
53.541 +1,26%
Nasdaq 21:14
29.803 +3,57%
Dow Jones 21:14
54.214 +1,95%
Londra 17:35
10.879 +0,20%
Francoforte 17:35
26.202 +0,77%

Petrolio a 75,91 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 75,91 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 75,91 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```