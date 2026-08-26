A Francoforte, forte ascesa per Evotec
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Evotec, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,36%.
Il movimento di Evotec, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico di Evotec segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,302 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,446. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,208.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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