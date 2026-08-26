A Francoforte, forte ascesa per Evotec

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Evotec , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,36%.



Il movimento di Evotec , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico di Evotec segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,302 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,446. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,208.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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