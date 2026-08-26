Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 25/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la seduta con un -0,03%.
L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.931,8 e primo supporto individuato a 10.789. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11.074,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)