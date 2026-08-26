Milano 9:29
52.764 +0,08%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 9:29
10.864 -0,20%
26.224 -0,16%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 25/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 25/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la seduta con un -0,03%.

L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.931,8 e primo supporto individuato a 10.789. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11.074,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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