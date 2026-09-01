Milano 11:44
51.941 -1,28%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:44
10.708 -1,07%
Francoforte 11:44
25.940 -1,21%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 28/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 28/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Frazionale ribasso per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,32%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE 100. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 10.853,2. Primo supporto visto a 10.759,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 10.729,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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