Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
La giornata dell'1 settembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il principale indice della Borsa di Londra, che ha terminato in calo a 10.762,9.
Analizzando lo scenario del FTSE 100 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10.739,4. Prima resistenza a 10.836,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10.715,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)