Milano 12:32
51.641 -0,53%
Nasdaq 1-set
29.077 0,00%
Dow Jones 1-set
52.767 -0,79%
Londra 12:32
10.718 -0,66%
Francoforte 12:33
25.748 -0,86%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

La giornata dell'1 settembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il principale indice della Borsa di Londra, che ha terminato in calo a 10.762,9.

Analizzando lo scenario del FTSE 100 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10.739,4. Prima resistenza a 10.836,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10.715,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```