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Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,25%)
Il Nasdaq-100 esordisce a 29.694,7 punti
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11 agosto 2026 - 15.33
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