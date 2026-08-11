Milano 11-ago
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Nasdaq 11-ago
29.525 -0,33%
Dow Jones 11-ago
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Londra 11-ago
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Francoforte 11-ago
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Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,25%)

Il Nasdaq-100 esordisce a 29.694,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,25%)
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto +0,25%, a quota 29.694,7 in apertura.
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