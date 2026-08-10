Milano 10-ago
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Londra 10-ago
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Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,04%)

Il Nasdaq-100 esordisce a 29.709,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,04%)
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto -0,04%, a quota 29.709,49 in apertura.
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