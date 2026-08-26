Milano 12:32
52.792 +0,14%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 12:32
10.875 -0,11%
Francoforte 12:32
26.308 +0,16%

Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,14% alle 10:30)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 52.796,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,14% alle 10:30)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,14% alle 10:30 e scambia a 52.796,45 punti.
Condividi
```