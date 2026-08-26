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Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,14% alle 10:30)
Il FTSE MIB tratta sulla parità a 52.796,45 punti
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