Milano 11:54
53.710 +0,03%
Nasdaq 13-ago
30.085 0,00%
Dow Jones 13-ago
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Londra 11:54
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Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,15%)

Il FTSE MIB prende il via a 53.773,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,15%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,15%, a quota 53.773,03 in apertura.
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