Milano 17:35
52.173 +0,13%
Nasdaq 18:40
28.236 +0,46%
Dow Jones 18:40
52.453 +0,47%
Londra 17:35
10.868 -0,27%
Francoforte 17:35
25.629 +0,07%

Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto +0,13%

Il FTSE MIB chiude a 52.172,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto +0,13%
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto +0,13%, terminando le negoziazioni a 52.172,53 punti.
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