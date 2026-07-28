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Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,04% alle 13:00)
Il FTSE MIB tratta sulla parità a 52.034,28 punti
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28 luglio 2026 - 13.00
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