Milano 16:29
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Dow Jones 16:29
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,04% alle 13:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 52.034,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,04% alle 13:00)
Milano passa di mano con un trascurabile -0,04% alle 13:00 e scambia a 52.034,28 punti.
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