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Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,05%

Ibex 35 chiude a 20.067,3 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,05%
Giornata fiacca per Madrid, che porta a casa un modesto +0,05%, terminando le negoziazioni a 20.067,3 Euro.
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