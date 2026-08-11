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Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,07%)

Ibex 35 prende il via a 20.186,3 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,07%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,07%, a quota 20.186,3 in apertura.
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