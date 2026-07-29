Milano 17:35
51.443 -0,49%
Nasdaq 22:00
27.192 -2,06%
Dow Jones 22:05
51.594 -2,19%
Londra 17:35
10.908 +0,34%
Francoforte 17:37
25.460 -0,01%

Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,01%

Il DAX chiude a 25.460,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,01%
Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto -0,01%, terminando le negoziazioni a 25.460,48 punti.
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