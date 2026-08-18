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Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,03%)
Ibex 35 prende il via a 19.988,5 Euro
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18 agosto 2026 - 09.18
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Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,03%, a quota 19.988,5 in apertura.
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