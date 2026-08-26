Ex Ilva, approvato decreto per assicurare continuità impianti

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri
ha approvato il decreto legge riguardante l'ex Ilva c
he prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Sul tavolo del CdM di oggi, oltre al decreto che ha prorogato il taglio delle accise sul gasolio, anche un altro decreto legge, riguardante, appunto, l'ex Ilva.
Proprio ieri, intervendo al Meeting di Rimini, il Ministro Urso aveva sottolineato che siamo in presenza di "una sfida che dobbiamo affrontare insieme
per evitare che una decisione legittima di un'altra istituzione, quella della Corte d'Appello di Milano, possa diventare una bomba sociale e produttiva per l'intero territorio".
" E' per questo - ha aggiunto - che serve la massima responsabilità da parte di tutti, il coinvolgimento di tutte le istituzioni, come ha evocato e richiamato il Presidente del Consiglio,
ricordando che nel mese di settembre, quindi tra pochi giorni, sarà anche convocato il tavolo sull'Ilva che esiste a Palazzo Chigi, ormai da due anni, che è coordinato dal Sottosegretario Alfredo Mantovani, sia per quanto riguarda l'evoluzione della procedura internazionale di gara, che è in corso, per l'assegnazione degli impianti e soprattutto per gli investimenti che dovranno consentire di realizzare a Taranto quell'acciaio green che già viene realizzato nel resto del nostro Paese
, sia per affrontare con gli strumenti necessari l'impatto produttivo e sociale di quella decisione, Noi lavoreremo tutti insieme."
Proprio qualche giorno fa, parlando del delicato dossier, la Premier Meloni ha assicurato che il tavolo convocato a settembre
avrà come obiettivo prioritario quello di "esaminare le varie manifestazioni di interesse presentate proprio in queste settimane per il futuro assetto dell'impianto"
e sarà affiancato da un Tavolo specifico su Taranto, sempre a Palazzo Chigi, per "valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditorial
i da affiancare all'ex Ilva".