Caro carburanti, CdM proroga sconto accise su gasolio

(Teleborsa) -a quanto si apprende,come spiegano fonti di governo. Il costo della misura si aggirerebbe attorno ai 130 milioni di euroLa proroga è contenuta nel decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, all'ordine del giorno insieme a un altro decreto legge,con il tentativo di rilanciare la palla in campo europeo, anche dopo il chiaro no della Presidente della Commissione Europea,le decisioni prese oggi dal Consiglio dei ministri in tema di accise e carburanti. Secondo l'Associazione "la montagna ha partorito il topolinoha infatti ampiamente superato il record storico toccato nel 2022 - prosegue la nota -, e sulle autostrade al servito si raggiungono punte superiori ai 2,7 euro al litro in diversi impianti. Da inizio luglio il diesel costa ben 23,8 centesimi al litro in piu', con un aggravio da quasi +12 euro a pieno, a dimostrazione di come un taglio di appena 17 centesimi di euro sia del tutto insufficiente e inadeguato". "Dal governo poi nessun provvedimento sulla benzina, nonostante il prezzo della verde viaggi verso i 2,1 euro al litro in autostrada, con un rialzo da inizio luglio di 19,7 centesimi al litro sulla rete ordinaria, pari ad una maggiore spesa da circa +9,9 euro a pieno per 17 milioni di italiani proprietari di auto alimentate a benzina" calcola il Codacons. "Dal Consiglio dei ministri odierno ci si aspettava molto di piu', e la decisione presa oggi non salvera' gli italiani dalla stangata carburanti che si sta abbattendo sulle tasche delle famiglie" conclude il Codacons.anchecon ilche sottolinea come gli