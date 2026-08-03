Francoforte: positiva la giornata per SAP
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia software tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,15%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che SAP mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,01%, rispetto a +3,44% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Le implicazioni di breve periodo della società tech sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 164,5 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 160,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 168,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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