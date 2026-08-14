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Francoforte: luce verde per SAP

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: luce verde per SAP
Prepotente rialzo per la compagnia software tedesca, che mostra una salita bruciante del 4,28% sui valori precedenti.
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