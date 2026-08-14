A Francoforte corre SAP

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia software tedesca , che tratta in rialzo del 4,28%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SAP più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società tech . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 184,3 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 181,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 180,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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