A Francoforte corre SAP
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia software tedesca, che tratta in rialzo del 4,28%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SAP più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società tech. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 184,3 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 181,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 180,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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