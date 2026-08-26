Francoforte: scambi in positivo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di acciaio , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,72%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che ThyssenKrupp mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,32%, rispetto a +2,02% del MDAX ).





Lo status tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,37 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 13,91. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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