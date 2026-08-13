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Francoforte: in acquisto ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
Francoforte: in acquisto ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di acciaio, che mostra una salita bruciante del 4,31% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.


Il grafico a breve della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 13,27 Euro e supporto stimato a quota 12,28. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 14,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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