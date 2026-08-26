New York: calo per EPAM Systems

(Teleborsa) - Pressione sulla società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate , che tratta con una perdita del 3,32%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di EPAM Systems evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso EPAM Systems rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di EPAM Systems mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 109,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 107. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 112,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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