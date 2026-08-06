New York: seduta molto difficile per EPAM Systems

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 15,68% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di EPAM Systems rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di EPAM Systems rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 95,22 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 88,53. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 101,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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