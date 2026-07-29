New York: spinge in avanti EPAM Systems

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,51%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di EPAM Systems rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di EPAM Systems mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 109,2 USD. Rischio di discesa fino a 102,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 116.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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