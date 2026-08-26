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New York: calo per MercadoLibre

Migliori e peggiori
New York: calo per MercadoLibre
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il mercato online leader in America Latina, che presenta una flessione del 2,08% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MercadoLibre rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di MercadoLibre rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.993,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.933,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2.053,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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