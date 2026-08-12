New York: in calo MercadoLibre
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il mercato online leader in America Latina, con una flessione del 3,24%.
La tendenza ad una settimana di MercadoLibre è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di MercadoLibre classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.912 USD e primo supporto individuato a 1.857,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.966,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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