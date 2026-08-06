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MercadoLibre scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
MercadoLibre scivola in fondo al mercato di New York
Ribasso scomposto per il mercato online leader in America Latina, che esibisce una perdita secca del 7,10% sui valori precedenti.
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