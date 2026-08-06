Milano
17:35
53.717
+0,06%
Nasdaq
22:00
29.722
+1,19%
Dow Jones
22:04
54.037
+0,28%
Londra
17:35
10.901
+0,31%
Francoforte
17:35
26.319
+0,69%
Venerdì 7 Agosto 2026, ore 23.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ MercadoLibre scivola in fondo al mercato di New York
MercadoLibre scivola in fondo al mercato di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
06 agosto 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso scomposto per il
mercato online leader in America Latina
, che esibisce una perdita secca del 7,10% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: scambi in positivo per MercadoLibre
Pesante sul mercato di New York MercadoLibre
New York: andamento rialzista per MercadoLibre
Quadro rialzista per MercadoLibre
Titoli e Indici
Mercadolibre
-0,51%
Altre notizie
Intel scivola in fondo al mercato di New York
Adobe Systems scivola in fondo al mercato di New York
GE Healthcare Technologies scivola in fondo al mercato di New York
SanDisk scivola in fondo al mercato di New York
Super Micro Computer scivola in fondo al mercato di New York
L'EURO STOXX Construction & Materials scivola in fondo al mercato di Eurozona
Guide
AI al posto del consulente finanziario: cosa può fare, quali rischi ci sono e quando serve
Usare l’intelligenza artificiale al posto del consulente finanziario significa affidare a un software una parte del processo che porta a scegliere, confrontare o gestire investimenti.
leggi tutto