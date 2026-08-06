Pesante sul mercato di New York MercadoLibre
(Teleborsa) - A picco il mercato online leader in America Latina, che presenta un pessimo -7,1%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MercadoLibre, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di MercadoLibre sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.819 USD. Possibile una discesa fino al bottom 1.759,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.878,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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