New York: giornata depressa per Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali , con un ribasso del 2,54%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cognizant Technology Solutions evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cognizant Technology Solutions rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 62,23 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 60,85. L'equilibrata forza rialzista di Cognizant Technology Solutions è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 63,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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