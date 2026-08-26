New York: giornata depressa per Cognizant Technology Solutions
(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, con un ribasso del 2,54%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cognizant Technology Solutions evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cognizant Technology Solutions rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 62,23 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 60,85. L'equilibrata forza rialzista di Cognizant Technology Solutions è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 63,61.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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