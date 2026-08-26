Milano 15:22
53.049 +0,62%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 15:22
10.905 +0,17%
Francoforte 15:22
26.376 +0,42%

Lettura rialzista per Cognizant Technology Solutions

Finanza
Lettura rialzista per Cognizant Technology Solutions
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Balza in avanti la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,38%.


Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 63,06 USD, con stop loss fissato a livello 59,71 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```