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Cognizant Technology Solutions, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori
Cognizant Technology Solutions, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Grande giornata per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,14%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cognizant Technology Solutions rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 59,38 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 57,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 55,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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